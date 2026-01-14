Danmarks radio: Минобороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд

Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд. Он готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений министерства обороны, передает телерадиокомпания Danmarks radio (DR).

DR также распространила фотографии самолета Challenger, принадлежащего Минобороны, который совершил посадку в Нууке 12 января. Вместе с тем телерадиокомпания пока не смогла подтвердить, что это воздушное судно связано с передовым отрядом. Командование ВС также не комментирует эти сведения.

Во вторник министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о планах более широкого военного присутствия в Гренландии. "Сегодня мы продвигаемся вперед в вопросе более постоянного и масштабного присутствия в Гренландии со стороны датского министерства обороны, а также с участием других стран", - сказал он по итогам заседания Комитета по внешней политике. Министр также сообщил, что в 2026 году в Гренландии пройдут учения с другими государствами НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.