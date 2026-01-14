Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
14 января 2026 / 23:05
КОТИРОВКИ
USD
14/01
78.8527
EUR
14/01
92.3973
Новости часа
Медведев считает, что европейцы "сдадут" Гренландию США Reuters: военное вмешательство США в Иране может произойти в ближайшие сутки
Москва
14 января 2026 / 23:05
Котировки
USD
14/01
78.8527
0.0000
EUR
14/01
92.3973
0.0000
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Геополитика
Безопасность
Danmarks radio: Минобороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд
14 января 2026 / 20:15
Danmarks radio: Минобороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовой отряд. Он готовится к приему более крупных сил армии и других подразделений министерства обороны, передает телерадиокомпания Danmarks radio (DR).

DR также распространила фотографии самолета Challenger, принадлежащего Минобороны, который совершил посадку в Нууке 12 января. Вместе с тем телерадиокомпания пока не смогла подтвердить, что это воздушное судно связано с передовым отрядом. Командование ВС также не комментирует эти сведения.

Во вторник министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о планах более широкого военного присутствия в Гренландии. "Сегодня мы продвигаемся вперед в вопросе более постоянного и масштабного присутствия в Гренландии со стороны датского министерства обороны, а также с участием других стран", - сказал он по итогам заседания Комитета по внешней политике. Министр также сообщил, что в 2026 году в Гренландии пройдут учения с другими государствами НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
21:18
Медведев считает, что европейцы "сдадут" Гренландию США
20:59
Reuters: военное вмешательство США в Иране может произойти в ближайшие сутки
20:45
Кадыров сообщил, что у него нет проблем с почками и желудком
20:30
Уиткофф сообщил о начале реализации второго этапа плана Трампа по урегулированию в Газе
20:15
Danmarks radio: Минобороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд
19:58
Президенты России и Бразилии обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы
19:45
Орбан отметил, что $800 млрд для Украины "не вырастут на деревьях"
19:30
Трамп пояснил, зачем США нужна Гренландия
19:14
Число погибших в результате крушения поезда в Таиланде достигло 30
18:59
Пашинян заявил о "безусловном" желании Армении получить членство в ЕС
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения