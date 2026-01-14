Уиткофф сообщил о начале реализации второго этапа плана Трампа по урегулированию в Газе

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил о начале реализации второй фазы плана американского лидера по урегулированию в секторе Газа.

"Сегодня от лица президента Трампа мы объявляем о начале второго этапа плана президента из 20 пунктов по прекращению конфликта в секторе Газа, переходя от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению", - указал он в соцсети X.

Уиткофф уточнил, что второй этап плана президента США подразумевает создание переходной администрации и запуск процесса по демилитаризации и восстановлению анклава.

"Вторая фаза предусматривает создание переходной технократической палестинской администрации в Газе, Национального комитета по управлению Газой, и начало полной демилитаризации и восстановления Газы, прежде всего, разоружение всего неуполномоченного персонала", - заявил он, отметив, что Вашингтон ожидает от радикального палестинского движения ХАМАС полного выполнения взятых им на себя обязательств, в том числе по возвращению тела последнего погибшего заложника.

"Невыполнение этих требований будет иметь серьезные последствия", - подчеркнул спецпредставитель Трампа.