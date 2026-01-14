Кадыров сообщил, что у него нет проблем с почками и желудком

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире на странице своего помощника в соцсети отметил, что у него нет никаких проблем с почками и желудком.

"Клянусь Аллахом, у меня нет болезней почек, селезенки и желудка. Единственное, что я не переношу, - это перец, а так я совершенно здоров. И силы у меня есть. Что вы от нас хотите?", - указал руководитель региона.

Вместе с тем голос за кадром обратил внимание, что Кадыров приехал в высокогорное село Беной сам за рулем автомобиля.

Некоторое время назад СМИ со ссылкой на украинские источники информировали о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Якобы состояние Кадырова оценивается как тяжелое и у него отказали почки.