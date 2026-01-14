Reuters: военное вмешательство США в Иране может произойти в ближайшие сутки

Военная операция США в отношении Ирана может начаться в ближайшие 24 часа. Об этом со ссылкой на европейских чиновников передает агентство Reuters.

Как заявил агентству израильский чиновник, президент США Дональд Трамп, вероятно, принял решение о проведении операции, но масштабы и сроки пока не ясны.

По информации Reuters, Иран, со своей стороны, предупредил соседние страны, что примет ответные меры в случае атаки Соединенных Штатов. "Тегеран уведомил государства региона, от Саудовской Аравии до Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, что американские базы в этих странах подвергнутся нападению", - цитирует агентство иранского чиновника высокого ранга.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных протестных акций, спровоцированных существенным падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти информировали о гибели около 40 правоохранителей. Руководство Ирана возложило ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Ранее Трамп предупредил, что всерьез рассматривает возможность применения силы по целям, находящимся внутри Ирана.