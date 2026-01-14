Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
14 января 2026 / 23:06
КОТИРОВКИ
USD
14/01
78.8527
EUR
14/01
92.3973
Новости часа
Медведев считает, что европейцы "сдадут" Гренландию США Reuters: военное вмешательство США в Иране может произойти в ближайшие сутки
Москва
14 января 2026 / 23:06
Котировки
USD
14/01
78.8527
0.0000
EUR
14/01
92.3973
0.0000
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
14 января 2026 / 13:26
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
14 января 2026 / 13:24
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Политика / Евроведение / Трамп 2.0
Политика
Медведев считает, что европейцы "сдадут" Гренландию США
14 января 2026 / 21:18
Медведев считает, что европейцы "сдадут" Гренландию США
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Страны Европы, несмотря на громкие заявления, вероятнее всего, "сдадут" Гренландию. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя в соцсети X заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о "беспрецедентных последствиях" возможного нарушения суверенитета владеющей островом Дании со стороны США.

"Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику?" - задался вопросом российский политик.

"Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию. И вот это уже отличный европейский прецедент", - указал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. На нем находится американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.

Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Крутаков: США не могут не вмешаться в иранские события
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
Политолог Солонников о контроле США над венесуэльской нефтью
ВС России наступают
по всему фронту
Валерий Герасимов
Все интервью
21:18
Медведев считает, что европейцы "сдадут" Гренландию США
20:59
Reuters: военное вмешательство США в Иране может произойти в ближайшие сутки
20:45
Кадыров сообщил, что у него нет проблем с почками и желудком
20:30
Уиткофф сообщил о начале реализации второго этапа плана Трампа по урегулированию в Газе
20:15
Danmarks radio: Минобороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд
19:58
Президенты России и Бразилии обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы
19:45
Орбан отметил, что $800 млрд для Украины "не вырастут на деревьях"
19:30
Трамп пояснил, зачем США нужна Гренландия
19:14
Число погибших в результате крушения поезда в Таиланде достигло 30
18:59
Пашинян заявил о "безусловном" желании Армении получить членство в ЕС
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения