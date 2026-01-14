Страны Европы, несмотря на громкие заявления, вероятнее всего, "сдадут" Гренландию. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя в соцсети X заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о "беспрецедентных последствиях" возможного нарушения суверенитета владеющей островом Дании со стороны США.

"Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику?" - задался вопросом российский политик.

"Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию. И вот это уже отличный европейский прецедент", - указал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп не раз заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще в ходе своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. На нем находится американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.