За две недели января ВС РФ освободили в ходе СВО восемь населенных пунктов, под наш контроль перешло более 300 кв. км территории. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск «Центр», действующей на днепропетровском направлении. Информация об этом размещена на сайте МО РФ 15 января 2026.

Как заявил Герасимов, «продолжается выполнение задач СВО. Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях. За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 кв. км территории.

Группировка войск «Север» продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Освобождены Грабовское и Комаровка.

На купянском направлении войска группировки "Запад" продолжают ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на восточном берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Подолы. Ведутся уличные бои и завершается освобождение [н.п.] Купянск-Узловой".

После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки «Запад» противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены. Кроме того войска группировки «Запад» активно развивают наступление на краснолиманском направлении.

Южная группировка войск, освободив Северск, активно продвигается на Запад в общем направлении на Славянск. Продолжаются бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке.

Группировка войск «Восток», завершив освобождение города Гуляйполя и форсировав реку Гайчур, развивают наступление в Запорожской области и одновременно с этим расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области.

Соединение и воинские части группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожье. Освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское.

Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки войск «Центр». Соединения и воинские части группировки, завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивают наступление, продолжая освобождение территории Донецкой Народной Республики.

Отметив, что командование ВС Украины любыми способами, не считаясь с потерями стремится остановить наше наступление, начальник Генерального штаба подчеркнул, что «эти планы противника сорваны».