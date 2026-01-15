Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
15 января 2026 / 12:51
КОТИРОВКИ
USD
15/01
78.5711
EUR
15/01
92.1964
Новости часа
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Москва
15 января 2026 / 12:51
Котировки
USD
15/01
78.5711
0.0000
EUR
15/01
92.1964
0.0000
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
15 января 2026 / 12:32
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
15 января 2026 / 12:22
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
В новом году освобождены 300 кв.км. территории
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Украина / Безопасность / Цитата дня / СВО
Безопасность
Герасимов: в новом году освобождены 300 кв. км. территории
15 января 2026 / 12:11
Герасимов: в новом году освобождены 300 кв. км. территории

За две недели января ВС РФ освободили в ходе СВО восемь населенных пунктов, под наш контроль перешло более 300 кв. км территории. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск «Центр», действующей на днепропетровском направлении. Информация об этом размещена на сайте МО РФ 15 января 2026.

Как заявил Герасимов, «продолжается выполнение задач СВО. Наступление соединений и воинских частей объединенной группировки войск ведется практически на всех направлениях. За две недели января освобождено восемь населенных пунктов и под наш контроль перешло более 300 кв. км территории.

Группировка войск «Север» продолжает выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Освобождены Грабовское и Комаровка.

На купянском направлении войска группировки "Запад" продолжают ликвидацию формирований ВСУ, окруженных на восточном берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Подолы.  Ведутся уличные бои и завершается освобождение [н.п.] Купянск-Узловой".

После освобождения в ноябре прошлого года Купянска подразделениями группировки «Запад» противник предпринимал несколько попыток демонстрации якобы своего присутствия в городе, в том числе попыток установки украинских флагов на административных зданиях с помощью беспилотников. Эти действия были пресечены. Кроме того войска группировки «Запад» активно развивают наступление на краснолиманском направлении.  

Южная группировка войск, освободив Северск, активно продвигается на Запад в общем направлении на Славянск. Продолжаются бои по уничтожению подразделений ВСУ в городе Константиновке.

Группировка войск «Восток», завершив освобождение города Гуляйполя и форсировав реку Гайчур, развивают наступление в Запорожской области и одновременно с этим расширяет полосу безопасности в Днепропетровской области.

Соединение и воинские части группировки «Днепр» наступают в направлении города Запорожье. Освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское.

Наиболее упорные бои развернулись в зоне ответственности группировки войск «Центр». Соединения и воинские части группировки, завершив ликвидацию окруженного противника и освобождение городов Красноармейск и Димитров, развивают наступление, продолжая освобождение территории Донецкой Народной Республики.

Отметив, что командование ВС Украины любыми способами, не считаясь с потерями стремится остановить наше наступление, начальник Генерального штаба подчеркнул, что «эти планы противника сорваны».

 

Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
В новом году освобождены 300 кв.км. территории
Валерий Герасимов
Все интервью
12:11
Герасимов: в новом году освобождены 300 кв. км. территории
10:57
Между Зеленским и Кличко произошла перепалка
10:40
Трамп считает, что США и Дания в конечном счете договорятся по Гренландии
10:19
Президент поздравил следователей с юбилеем создания СК РФ
21:18
Медведев считает, что европейцы "сдадут" Гренландию США
20:59
Reuters: военное вмешательство США в Иране может произойти в ближайшие сутки
20:45
Кадыров сообщил, что у него нет проблем с почками и желудком
20:30
Уиткофф сообщил о начале реализации второго этапа плана Трампа по урегулированию в Газе
20:15
Danmarks radio: Минобороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд
19:58
Президенты России и Бразилии обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения