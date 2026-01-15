Президент поздравил следователей с юбилеем создания СК РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников Следственного комитета РФ с 15-летием со дня образования структуры как самостоятельного федерального государственного органа. Он отметил, что "за эти годы Следственный комитет стал одним из важных звеньев отечественной правоохранительной системы".

Глава государства обратил внимание на вклад следователей в борьбу с терроризмом, экстремизмом, криминалом. "Сохраняя и развивая лучшие традиции своих предшественников, сотрудники ведомства твердо стоят на страже интересов государства, защищают права и свободы наших граждан, вносят серьезный вклад", - говорится телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин также выразил благодарность сотрудникам СК, работающим в зоне специальной военной операции, выявляющим и документирующим преступления неонацистского режима, помогающим утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии.

"Желаю вам новых значимых результатов и всего самого доброго", - подчеркнул российский лидер.