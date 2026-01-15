Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
15 января 2026 / 12:51
КОТИРОВКИ
USD
15/01
78.5711
EUR
15/01
92.1964
Новости часа
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Москва
15 января 2026 / 12:51
Котировки
USD
15/01
78.5711
0.0000
EUR
15/01
92.1964
0.0000
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
15 января 2026 / 12:32
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
15 января 2026 / 12:22
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
14 января 2026 / 13:44
В новом году освобождены 300 кв.км. территории
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
Президент поздравил следователей с юбилеем создания СК РФ
15 января 2026 / 10:19
Президент поздравил следователей с юбилеем создания СК РФ
© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников Следственного комитета РФ с 15-летием со дня образования структуры как самостоятельного федерального государственного органа. Он отметил, что "за эти годы Следственный комитет стал одним из важных звеньев отечественной правоохранительной системы".

Глава государства обратил внимание на вклад следователей в борьбу с терроризмом, экстремизмом, криминалом. "Сохраняя и развивая лучшие традиции своих предшественников, сотрудники ведомства твердо стоят на страже интересов государства, защищают права и свободы наших граждан, вносят серьезный вклад", - говорится телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Путин также выразил благодарность сотрудникам СК, работающим в зоне специальной военной операции, выявляющим и документирующим преступления неонацистского режима, помогающим утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии. 

"Желаю вам новых значимых результатов и всего самого доброго", - подчеркнул российский лидер. 

Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
Санду пытается сдержать сторонников России в Молдавии. Мнение
В новом году освобождены 300 кв.км. территории
Валерий Герасимов
Все интервью
12:11
Герасимов: в новом году освобождены 300 кв. км. территории
10:57
Между Зеленским и Кличко произошла перепалка
10:40
Трамп считает, что США и Дания в конечном счете договорятся по Гренландии
10:19
Президент поздравил следователей с юбилеем создания СК РФ
21:18
Медведев считает, что европейцы "сдадут" Гренландию США
20:59
Reuters: военное вмешательство США в Иране может произойти в ближайшие сутки
20:45
Кадыров сообщил, что у него нет проблем с почками и желудком
20:30
Уиткофф сообщил о начале реализации второго этапа плана Трампа по урегулированию в Газе
20:15
Danmarks radio: Минобороны Дании отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд
19:58
Президенты России и Бразилии обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения