Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии

Трамп ведет очень сложную игру в отношении Гренландии. С точки зрения здравого смысла, все могло бы выглядеть так: США сейчас сильно подняли ставки, говорят о захвате, ЕС предлагает сохранить Гренландию за Данией, но дать Америке все возможности для вхождения в гренландский проект. Так могла бы выглядеть агрессивная манера Трампа ведения коммерческих сделок. Потребовать большего, чтобы потом получить желаемое.

Однако, учитывая то, что нынешний президент Америки уже не раз продемонстрировал, что правила для него на написаны, а с когнитивными способностями все не так хорошо, возможно, он действительно пойдет на оккупацию Гренландии.

Данию он равноправным партнером не считает. Плюс – имеет большое желание войти в историю. Присоединение еще одной территории к США ему это гарантирует.

России практически все равно под флагом какой страны НАТО окажется Гренландия. Интересен только сам конфликт между странами Альянса.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/17a72cb1c3935088c5a7275dc96ea3b7/