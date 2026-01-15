Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
15 января 2026 / 12:32
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
15 января 2026 / 12:22
14 января 2026 / 13:44
Политика
Трамп считает, что США и Дания в конечном счете договорятся по Гренландии
15 января 2026 / 10:40
Трамп считает, что США и Дания в конечном счете договорятся по Гренландии
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

США и Дания в итоге сумеют договориться по ситуации вокруг Гренландии. Уверенность в этом выразил президент США Дональд Трамп при общении с журналистами в Белом доме.

"У меня очень хорошие отношения с Данией. И мы посмотрим, как все сложится. Я думаю, что-то будет решено", - заявил он.

На вопрос о возможности выхода США из НАТО и применения Вашингтоном военной силы для аннексии Гренландии американский лидер ответил: "Я бы не стал вам говорить, что я сделаю. Конечно, я не стану отказываться от каких-то вариантов". Он также в очередной раз акцентировал внимание на том, что "Дания очень важна для национальной безопасности".

Ранее в Вашингтоне прошла встреча глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Как позднее сообщил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить американскую сторону отказаться от стремления присоединить Гренландию. Глава датского МИД также подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не создают угроз безопасности в районе Гренландии.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. 

