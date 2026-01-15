Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение

Стратегические нефтяные резервы США долгое время падали. К концу 2025 года они опустились до 400 млн баррелей. Эти запасы создавались для того, чтобы Америка могла пережить любые кризисы и обеспечивать себя собственными ресурсами хотя бы несколько месяцев. Предполагалось, что за это время Штаты успеют навести порядок на Ближнем Востоке: убрать аятоллу и поставить шаха, или наоборот.

То, что США проделали за один день в Венесуэле, можно характеризовать, как то, что они пополнили свои стратегические резервы нефти на 300 млрд баррелей.

Если рассматривать нынешний уровень добычи нефти в США, они могли бы обеспечивать себя нефтью еще примерно шесть лет. Это горизонт, в котором США могли планировать свои действия. Теперь, благодаря венесуэльской нефти, этот горизонт расширился до пятидесяти лет.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог и публицист Леонид Крутаков.

