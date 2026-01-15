Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
15 января 2026 / 12:32
15 января 2026 / 12:22
14 января 2026 / 13:44
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
15 января 2026 / 12:32

Стратегические нефтяные резервы США долгое время падали. К концу 2025 года они опустились до 400 млн баррелей.  Эти запасы создавались для того, чтобы Америка могла пережить любые кризисы и обеспечивать себя собственными ресурсами хотя бы несколько месяцев. Предполагалось, что за это время Штаты успеют навести порядок на Ближнем Востоке: убрать аятоллу и поставить шаха, или наоборот.

То, что США проделали за один день в Венесуэле, можно характеризовать, как то, что они пополнили свои стратегические резервы нефти на 300 млрд баррелей.

Если рассматривать нынешний уровень добычи нефти в США, они могли бы обеспечивать себя нефтью еще примерно шесть лет. Это горизонт, в котором США могли планировать свои действия. Теперь, благодаря венесуэльской нефти, этот горизонт расширился до пятидесяти лет.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог и публицист Леонид  Крутаков.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/82346069283eb6b6b4bd0c58f2dbd736/

 

