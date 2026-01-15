Между Зеленским и Кличко произошла перепалка

Между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко произошла заочная перепалка из-за энергетического кризиса в украинской столице.

Зеленский в видеообращении в Telegram-канале отметил, что в Киеве сложилась наиболее сложная ситуация в энергетике. Он подверг критике местные власти за недостаточную подготовку, указав, что не наблюдает интенсивных действий и в настоящее время.

"Какой "интенсивности" в работе в Киеве при чрезвычайной ситуации Зеленский не видит?" - ответил Кличко в своем Telegram-канале, подчеркнув, что получает "сплошной хейт" в свой адрес.

Градоначальник, в частности, напомнил, что его раскритиковали за призыв к горожанам на время покинуть Киев из-за проблем с энергоснабжением. "Я, по крайней мере, говорю честно и предупреждаю людей о крайне сложной ситуации. И мне все равно на какие-то рейтинги и призрачные выборы", - написал он.

Вместе с тем издание "Страна" обращает внимание, что между Зеленским и Кличко давно существует конфликт. Зеленский пытается сместить мэра с должности, а Кличко заявляет о давлении на местное самоуправление.