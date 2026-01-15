Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
15 января 2026 / 12:50
Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России

ФСБ России опубликовала сегодня сообщение о выявлении агента британских спецслужб, засланного в Россию под прикрытием сотрудника посольства. За последние 2 года это уже девятый британский дипломат, высланный из России по обвинению в шпионаже.

"Федеральной службой безопасности в ходе контрразведывательной работы выявлен незаявленный сотрудник британских спецслужб Дэвис Гарет Самьюэль, 08.08.1980 года рождения, направленный в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании в Москве", — указывается в сообщении.

Сегодня же МИД России сообщил, что в российское внешнеполитическое ведомство была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Дэйни Долакиа, которой заявлен решительный протест в связи с полученными российскими компетентными органами сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к спецслужбам Великобритании.

Долакиа была проинформирована о том, что с учетом этого, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года аккредитация данного лица отзывается. Ему надлежит в двухнедельный срок покинуть Российскую Федерацию.

Вновь было подчеркнуто, что в Москве не потерпят деятельности на территории России незаявленных сотрудников британских спецслужб. Указано, что бескомпромиссная линия России в данном вопросе будет и далее реализовываться в соответствии с интересами национальной безопасности нашей страны.

Сделано также предупреждение о том, что в случае, если Лондон пойдет на эскалацию ситуации, российской стороной будет дан решительный «зеркальный» ответ.

В сентябре 2024 года ФСБ сообщила о высылке шести британских дипломатов. По данным спецслужб, они работали в политическом отделе посольства и занимались разведывательно-подрывной деятельностью. ФСБ указала, что их деятельность координировалась Директоратом Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, который после начала СВО был преобразован в спецслужбу с задачей нанести России стратегическое поражение.

В март 2025 года объявила о высылке двух сотрудников британского посольства. ФСБ обвинила их в «разведывательно-подрывной работе, угрожающей безопасности» страны.

