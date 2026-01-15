Делси Родригес сообщила о продуктивном разговоре с Трампом

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в среду у нее состоялся продолжительный и содержательный разговор с лидером США Дональдом Трампом.

"Сегодня я провела длительный и продуктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в атмосфере взаимного уважения", - указала она в своем Telegram-канале.

По словам политика, в ходе беседы обсуждались "повестка дня двустороннего сотрудничества в интересах народов двух государств, а также нерешенные вопросы в отношениях между правительствами" в Каракасе и Вашингтоне.

3 января Соединенные Штаты атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране было введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по венесуэльской территории и операцию по захвату и вывозу из республики законно избранного президента Николаса Мадуро и его жены.