Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
15 января 2026 / 14:23
КОТИРОВКИ
USD
15/01
78.5711
EUR
15/01
92.1964
Новости часа
Фон дер Лйен: Евросоюз намерен представить стратегию безопасности в 2026 году Президент Колумбии планирует встретиться с Трампом 3 февраля
Москва
15 января 2026 / 14:23
Котировки
USD
15/01
78.5711
0.0000
EUR
15/01
92.1964
0.0000
Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
15 января 2026 / 12:50
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
15 января 2026 / 12:32
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
15 января 2026 / 12:22
В новом году освобождены 300 кв.км. территории
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Политика и религия
Политика
Делси Родригес сообщила о продуктивном разговоре с Трампом
15 января 2026 / 11:20
Делси Родригес сообщила о продуктивном разговоре с Трампом
© Jesus Vargas/ Getty Images/ТАСС

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в среду у нее состоялся продолжительный и содержательный разговор с лидером США Дональдом Трампом.

"Сегодня я провела длительный и продуктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел в атмосфере взаимного уважения", - указала она в своем Telegram-канале

По словам политика, в ходе беседы обсуждались "повестка дня двустороннего сотрудничества в интересах народов двух государств, а также нерешенные вопросы в отношениях между правительствами" в Каракасе и Вашингтоне.

3 января Соединенные Штаты атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. В стране было введено чрезвычайное положение. Трамп подтвердил нанесение ударов по венесуэльской территории и операцию по захвату и вывозу из республики законно избранного президента Николаса Мадуро и его жены. 

Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
В новом году освобождены 300 кв.км. территории
Валерий Герасимов
Все интервью
13:15
Фон дер Лйен: Евросоюз намерен представить стратегию безопасности в 2026 году
12:59
Президент Колумбии планирует встретиться с Трампом 3 февраля
12:45
Российские кошки на мировом конкурсе в Хорватии выступали под флагом страны
12:30
Бастрыкин отметил, что в России число убийств сократилось почти вдвое за 15 лет
12:14
В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС после гибели людей из-за снега
12:11
Герасимов: в новом году освобождены 300 кв. км. территории
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов
11:37
Иран готов гарантировать мирный характер ядерной программы за отмену санкций
11:20
Делси Родригес сообщила о продуктивном разговоре с Трампом
10:57
Между Зеленским и Кличко произошла перепалка
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения