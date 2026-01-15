Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
15 января 2026 / 12:50
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
15 января 2026 / 12:32
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
15 января 2026 / 12:22
Политика
Иран готов гарантировать мирный характер ядерной программы за отмену санкций
15 января 2026 / 11:37
© Kaja Kallas. Photo by Sedat Suna/ Getty Images/ТАСС
Иран взамен на отмену санкций готов гарантировать в качестве уступки, что его ядерная программа будет неизменно носить мирный характер. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Fox News.
Ему задали вопрос, на какие уступки готов пойти Тегеран, чтобы вернуться за стол переговоров в условиях того, как Израиль и США угрожают ему военной атакой.
"Мы можем гарантировать мирный характер нашей ядерной программы, гарантировать, что она будет мирной всегда. Взамен мы ожидаем, что санкции будут сняты", - сказал Арагчи.