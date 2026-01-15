Иран готов гарантировать мирный характер ядерной программы за отмену санкций

Иран взамен на отмену санкций готов гарантировать в качестве уступки, что его ядерная программа будет неизменно носить мирный характер. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Fox News.

Ему задали вопрос, на какие уступки готов пойти Тегеран, чтобы вернуться за стол переговоров в условиях того, как Израиль и США угрожают ему военной атакой.

"Мы можем гарантировать мирный характер нашей ядерной программы, гарантировать, что она будет мирной всегда. Взамен мы ожидаем, что санкции будут сняты", - сказал Арагчи.