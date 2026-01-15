Российский рынок акций снижается на открытии основных торгов

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 15 января отметился снижением ключевых индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,16% и торговались на уровне 2 698,44 и 1 081,91 пункта соответственно. Курс юаня вырос на 3 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,221 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 695,03 пункта (-0,28%), индекс РТС составлял 1 080,54 пункта (-0,28%). Вместе с тем курс китайской валюты рос на 1,7 коп. и составлял 11,208 руб.