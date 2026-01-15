В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС после гибели людей из-за снега

В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС муниципального уровня. Соответствующее сообщение разместил глава города Евгений Беляев в Telegram-канале.

Уточняется, что такое решение было принято после гибели двух человек в результате схода снега с крыш.

Беляев отметил, что режим ЧС позволит администрации привлечь дополнительные ресурсы для нейтрализации последствий циклона.