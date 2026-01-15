Бастрыкин отметил, что в России число убийств сократилось почти вдвое за 15 лет

В России почти в два раза за последние 15 лет сократилось число убийств, в шесть раз уменьшилось количество покушений на жизнь правоохранителей и военнослужащих. На это обратил внимание председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования ведомства.

"Анализ следственной практики говорит о том, что за 15 лет стало меньше убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Если в 2011 году было расследовано более 12 и 8 тыс. таких преступлений соответственно, то к 2024 году этот показатель сократился практически вдвое", - отметил он.

Бастрыкин также сообщил, что за этот период почти в 6 раз уменьшилось количество расследованных фактов посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. "Это свидетельствует о серьезной декриминализации преступной деятельности незаконных вооруженных формирований", - указал он.

Вместе с тем количество преступлений против половой неприкосновенности осталось приблизительно на том же уровне, что и ранее. "Но их раскрываемость приблизилась к 100 процентам", - добавил глава СК РФ.