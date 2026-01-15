Российские кошки на мировом конкурсе в Хорватии выступали под флагом страны

Отношение к российским участникам на международной выставке-конкурсе кошек "Олимпия шоу" в Хорватии было справедливым. Россию представляли около 10 котов, все они выступали под флагом страны, сообщила хозяйка абиссинского кота-победителя из РФ Дарья Грузинова, передает ТАСС.

"Во взаимоотношениях участников все было спокойно. Оценка экспертов на конкурсе тоже была справедливая, большая часть из них была рада видеть нас, кто-то уже давно знаком с российскими заводчиками. Никаких проблем не было", - сказала она.

С точки зрения мировой ситуации напряженных моментов не было, указала хозяйка кота. "Даже в самом начале выставки были представлены флаги участников всех стран, которые присутствовали на "Олимпии". Российский флаг там был тоже", - отметила она.

Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк стал победителем рейтинга Всемирной федерации кошек в 2025 году, обойдя 1,5 тыс. других котов из разных стран мира. Он набрал свыше 19,7 тыс. баллов среди почти 1,5 тыс. участников рейтинга. В течение года коты должны были участвовать в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран.

Грузинова также обратила внимание, что кот ради победы в рейтинге проехал 74 тыс. км по миру и посетил порядка 40 выставок разных стран.