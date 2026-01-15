Президент Колумбии планирует встретиться с Трампом 3 февраля

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его встреча с лидером США Дональдом Трампом намечена на 3 февраля. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале колумбийского правительства.

"Совет министров республики обсуждает тему наркотрафика, которая, скажем так, усилила дебаты между США и Колумбией, между правительствами, между президентами и в итоге привела к возможности встречи с Трампом, которая состоится 3 февраля. Посмотрим, каковы будут результаты этой встречи, так как она имеет решающее значение", - сказал Петро в ходе заседания правительства.

Глава государства отметил, что его приоритетной задачей остается обеспечение социальной и экономической стабильности в стране. Он указал, что власти стремятся сохранить общественное спокойствие и не допустить негативных последствий риторики Трампа для населения республики.

Трамп 3 января в связи с проведением военной операции США в Венесуэле заявил, что его предупреждения в отношении Петро остаются в силе. Американский лидер ранее обвинял колумбийского президента в поощрении производства наркотиков. По его словам, США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с наркотрафиком.

Со своей стороны, Петро подчеркивал, что Трамп должен награждать его медалями за усиленную борьбу с экспортом кокаина в Соединенные Штаты, а не угрожать. Он также выражал мнение, что президент США впал в "старческий маразм".