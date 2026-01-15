Фон дер Лйен: Евросоюз намерен представить стратегию безопасности в 2026 году

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз в 2026 году представит собственную стратегию безопасности. Об этом со ссылкой на источники информировал портал Euractiv.

Сообщается, что соответствующее заявление фон дер Ляйен прозвучало в ходе закрытой встречи с депутатами Европейской народной партии в Европарламенте, членом которой она сама является. "Нам нужно быть сильными, сила имеет значение. Мы не являемся центром военной мощи, но мы стремимся к этому", - приводит портал слова главы ЕК.

В материале указывается, что проект не входил в рабочую программу ЕК на текущий год. Комментарии фон дер Ляйен прозвучали перед встречей делегаций Дании и Гренландии с представителями администрации США, которая до этого не раз заявляла о своих притязаниях на остров.

Ранее в Вашингтоне прошла встреча глав МИД Дании и Гренландии Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Моцфельдт с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио. Как позднее отметил Расмуссен, Дании на этих консультациях не удалось убедить американскую сторону отказаться от стремления присоединить Гренландию.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.