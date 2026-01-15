Слова "окей" и "ок" нельзя употреблять при написании сочинений ЕГЭ, поскольку этот жанр подразумевает монологическое высказывание. Об этом заявила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская в беседе с ТАСС.

"Оба слова используются в диалоге, а сочинение ЕГЭ - монолог, в котором никаким "океям" и "окам" не место", - отметила собеседница агентства.

Она также обратила внимание, что в Толковом словаре государственного русского языка, который доступен на сайте СПбГУ, нет ни слова "окей", ни "ок".

"Но и у частицы, и у сказуемого есть русские аналоги "да" и "хорошо". На просьбу "Сделаешь это для меня?" можно ответить русским словом "да", а в функции сказуемого можно использовать русские слова "хорошо", "отлично", - добавила эксперт.