Досрочные выборы в Японии пройдут 8 февраля

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Как сообщает 15 января агентство Киодо со ссылкой на многочисленные источники, премьер-министр Японии Санаэ Такаити скорее всего объявит о роспуске нижней палаты парламента страны и проведении досрочных выборов 23 января во время первого в новом году заседания парламента. Соответственно предвыборная кампания начнется 27 января, а сами выборы будут назначены на 8 февраля.

Как заявил журналистам днем ранее генсек Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Сюнъити Судзуки, «премьер-министр Такаити заявила [участникам встречи с руководством ЛДПЯ] о том, что она намерена в ближайшее время распустить нижнюю палату парламента». По словам Судзуки, все детали, в том числе о сроках роспуска нижней палаты парламента и проведения досрочных выборов, премьер изложит на пресс-конференции 19 января.

Сама Такаити пока уходит от прямого ответа на вопросы журналистов о досрочных выборах, однако в стране уже фактически начала электоральная кампания.

Главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии и партия Комэйто, которая до октября прошлого года входила в правящую коалицию с Либерально-демократической партией Японии, договорились 15 января о создании новой партии в преддверии возможных досрочных всеобщих выборов, сообщили лидеры обеих партий.

Это решение становится ответом на упреки оппозиции в разобщенности и неумении противостоять правящей консервативной коалиции лице ЛДПЯ и её союзника Партии обновления Японии.

Такое развитие событий, как полагает агентство Киодо, может сильно повлиять на исход выборов, несмотря на то, что премьер-министр Санаэ Такаити имеет, судя по последним замерам общественного мнения, поддержку двух третей населения Японии населения.

Не исключена и перегруппировка сил в японской политике. Ёсихико Нода, бывший премьер-министр, а ныне лидер Конституционно-демократической партии заявил журналистам: «появилась возможность поставить центристов во главу угла в политике Японии».

«Кадеты» имеют сейчас 148 мест в нижней палате парламента, а «Комэйто», опирающаяся на влиятельную буддийскую организацию «Сока гаккай», 24 места. В сумме это 172 места. ЛДПЯ и её младший партнёр по коалиции имеют минимальное большинство в 233 места в нижней палате, насчитывающей 465 депутатов.

Объединение двух влиятельных оппозиционных партий явно даст синергетический эффект на выборах.

Кроме того, потенциальную угрозу Такаити может представлять информация о том, что в Южной Корее на днях обнаружились новые документы о связи ЛДПЯ с Церковью объединения, которые вскрылись в ходе расследования убийства бывшего премьера-министра Японии Синдзо Абэ в 2022 году и имели явный коррупционный характер. Содержание новых документов пока не раскрывается, однако это потенциальная бомба под рейтинг ЛДПЯ, который и так не превышает 30 процентов.

Еще одной проблемой для Такаити могут стать подозрения в нарушениях при обращении с политическими пожертвованиями в бытность ее региональным партийным боссом.

Но пока это лишь потенциальные угрозы. Однако они отражают немалую степень риска для ЛДПЯ, руководство которой решилось на электоральный гамбит.