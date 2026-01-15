В Киргизии заявили о важности сотрудничества с Россией

Для Киргизии сотрудничество с Россией имеет очень большую перспективу. С таким заявлением выступил глава киргизского внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев в ходе пресс-конференции.

"Мы считаем, что наше сотрудничество с Россией имеет очень большую интересную перспективу на будущее", - отметил он.

Министр отметил, что Москва является для Бишкека стратегическим партнером и союзником. "Наше взаимодействие развивается на двусторонней основе и в рамках международных региональных объединений, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и СНГ", - указал он.

По словам Кулубаева, эти форматы позволяют обеспечить "устойчивый политический диалог и практическое сотрудничество" по вопросам коллективной безопасности и региональной стабильности, основанные на принципах взаимного уважения и учета интересов.

"Кыргызская Республика проводит сбалансированную и конструктивную внешнюю политику, основанную на укреплении доверия, стабильности и сотрудничества в регионе", - добавил он.