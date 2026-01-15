Трамп указал на возросшую вероятность падения руководства Кубы

Президент США Дональд Трамп полагает, что после военной операции в Венесуэле возросла вероятность падения руководства на Кубе. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

"Вероятно, да, я так думаю", - сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос. "Они больше не получают деньги из Венесуэлы. Они не получают нефть, не получают золото из Венесуэлы. Они полностью отрезаны. Поэтому, знаете, вероятность падения возросла", - отметил Трамп.

Некоторое время назад президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что республика уже 66 лет подвергается нападкам со стороны Соединенных Штатов и готова до последней капли крови защищать свою независимость. По его словам, Гавана не ведет переговоров с Вашингтоном, за исключением технических контактов в сфере миграции, при этом сохраняет готовность к серьезному и ответственному диалогу.

11 января Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, обвинив Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности".

3 января президент США объявил о проведении военной операции в Каракасе, в ходе которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена. В настоящее время функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента.