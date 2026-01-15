Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
15 января 2026 / 15:55
КОТИРОВКИ
USD
15/01
78.5711
EUR
15/01
92.1964
Новости часа
Досрочные выборы в Японии пройдут 8 февраля В Кремле назвали нужным диалог с США по Украине
Москва
15 января 2026 / 15:55
Котировки
USD
15/01
78.5711
0.0000
EUR
15/01
92.1964
0.0000
Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
15 января 2026 / 12:50
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
15 января 2026 / 12:32
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
15 января 2026 / 12:22
В новом году освобождены 300 кв.км. территории
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Трамп указал на возросшую вероятность падения руководства Кубы
15 января 2026 / 13:59
Трамп указал на возросшую вероятность падения руководства Кубы
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Президент США Дональд Трамп полагает, что после военной операции в Венесуэле возросла вероятность падения руководства на Кубе. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

"Вероятно, да, я так думаю", - сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос. "Они больше не получают деньги из Венесуэлы. Они не получают нефть, не получают золото из Венесуэлы. Они полностью отрезаны. Поэтому, знаете, вероятность падения возросла", -  отметил Трамп.

Некоторое время назад президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что республика уже 66 лет подвергается нападкам со стороны Соединенных Штатов и готова до последней капли крови защищать свою независимость. По его словам, Гавана не ведет переговоров с Вашингтоном, за исключением технических контактов в сфере миграции, при этом сохраняет готовность к серьезному и ответственному диалогу.

11 января Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, обвинив Гавану в оказании Каракасу "услуг безопасности". 

3 января президент США объявил о проведении военной операции в Каракасе, в ходе которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена. В настоящее время функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента.

Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
В новом году освобождены 300 кв.км. территории
Валерий Герасимов
Все интервью
14:39
Досрочные выборы в Японии пройдут 8 февраля
14:30
В Кремле назвали нужным диалог с США по Украине
14:15
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки две ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ
13:59
Трамп указал на возросшую вероятность падения руководства Кубы
13:45
В Киргизии заявили о важности сотрудничества с Россией
13:28
Эксперт: слово "ок" нельзя употреблять в сочинениях ЕГЭ
13:15
Фон дер Лйен: Евросоюз намерен представить стратегию безопасности в 2026 году
12:59
Президент Колумбии планирует встретиться с Трампом 3 февраля
12:45
Российские кошки на мировом конкурсе в Хорватии выступали под флагом страны
12:30
Бастрыкин отметил, что в России число убийств сократилось почти вдвое за 15 лет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения