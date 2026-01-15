Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Атака на Венесуэлу СВО
Москва
15 января 2026 / 15:55
КОТИРОВКИ
USD
15/01
78.5711
EUR
15/01
92.1964
Новости часа
Досрочные выборы в Японии пройдут 8 февраля В Кремле назвали нужным диалог с США по Украине
Москва
15 января 2026 / 15:55
Котировки
USD
15/01
78.5711
0.0000
EUR
15/01
92.1964
0.0000
Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
15 января 2026 / 12:50
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
15 января 2026 / 12:32
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
15 января 2026 / 12:22
В новом году освобождены 300 кв.км. территории
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки две ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ
15 января 2026 / 14:15
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки две ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ
© Александр Река/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 265 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 5 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 265 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 190 беспилотников, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 140 танков и других боевых бронемашин, 1 641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 596 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 877 единиц специальной военной автомобильной техники. 

Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
Очередного шпиона из британского посольства в Москве высылают из России
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Нефть Венесуэлы как стратегически резерв США. Мнение
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
Политолог Солонников: Трамп может пойти на оккупацию Гренландии
В новом году освобождены 300 кв.км. территории
Валерий Герасимов
Все интервью
14:39
Досрочные выборы в Японии пройдут 8 февраля
14:30
В Кремле назвали нужным диалог с США по Украине
14:15
Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки две ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ
13:59
Трамп указал на возросшую вероятность падения руководства Кубы
13:45
В Киргизии заявили о важности сотрудничества с Россией
13:28
Эксперт: слово "ок" нельзя употреблять в сочинениях ЕГЭ
13:15
Фон дер Лйен: Евросоюз намерен представить стратегию безопасности в 2026 году
12:59
Президент Колумбии планирует встретиться с Трампом 3 февраля
12:45
Российские кошки на мировом конкурсе в Хорватии выступали под флагом страны
12:30
Бастрыкин отметил, что в России число убийств сократилось почти вдвое за 15 лет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Атака на Венесуэлу
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения