Средства ПВО РФ нейтрализовали за сутки две ракеты большой дальности "Нептун" ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 265 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 5 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 265 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 190 беспилотников, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 140 танков и других боевых бронемашин, 1 641 боевая машина реактивных систем залпового огня, 32 596 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 877 единиц специальной военной автомобильной техники.