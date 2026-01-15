В Кремле назвали нужным диалог с США по Украине

Москва считает необходимым продолжение диалога с Вашингтоном по украинскому урегулированию. В том числе российской стороне важно изложить собственные взгляды на обсуждения по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, действительно ли в ближайшее время ожидается новый визит в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

"Продолжение диалога считаем необходимым, актуальным и важным. Было много разговоров у американцев и с украинцами, и с европейцами. Важно, чтобы и российская сторона также изложила свои взгляды на те обсуждения, которые ведутся", - сказал представитель Кремля в ходе брифинга.