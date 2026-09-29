Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в более чем 2,44 млн человек. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
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Безопасность
Президент установил штатную численность российских ВС
29 сентября 2026 / 10:39
© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в более чем 2,44 млн человек. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.
"Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих. Правительству РФ предусмотреть выделение Минобороны РФ бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего указа", - следует из текста документа, сообщает ТАСС.
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