Папа Римский призвал Россию и Украину к диалогу

Папа Римский Лев XIV призвал Москву и Киев урегулировать конфликт путем диалога, сообщает ТАСС.

"Я думаю, что церковь обязана способствовать продвижению мирных ценностей, постоянно призывая лидеров таких стран, как Россия и Украина, и других, чтобы они садились за стол переговоров, вели диалог, чтобы найти пути решения этих проблем без продолжения войн, которые не имеют смысла", - отметил он в беседе с журналистами по дороге из Франции.

В понедельник в Москву прибыл спецпосланник папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи. В прошлом месяце Россию посетил глава ватиканской дипслужбы Пол Ричард Галлахер.