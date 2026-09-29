Папа Римский Лев XIV призвал Москву и Киев урегулировать конфликт путем диалога, сообщает ТАСС.
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Политика
Папа Римский призвал Россию и Украину к диалогу
29 сентября 2026 / 10:57
© Vatican Media via AP/ТАСС
Папа Римский Лев XIV призвал Москву и Киев урегулировать конфликт путем диалога, сообщает ТАСС.
"Я думаю, что церковь обязана способствовать продвижению мирных ценностей, постоянно призывая лидеров таких стран, как Россия и Украина, и других, чтобы они садились за стол переговоров, вели диалог, чтобы найти пути решения этих проблем без продолжения войн, которые не имеют смысла", - отметил он в беседе с журналистами по дороге из Франции.
В понедельник в Москву прибыл спецпосланник папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи. В прошлом месяце Россию посетил глава ватиканской дипслужбы Пол Ричард Галлахер.
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