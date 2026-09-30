Король Марокко Мухаммед VI назначил на пост главы правительства Фатиму аль-Мансури. Об этом информировало марокканское гостелевидение.
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Политика
Правительство Марокко впервые возглавила женщина
30 сентября 2026 / 10:17
© AP Photo/ Mosa'ab Elshamy/ТАСС
Король Марокко Мухаммед VI назначил на пост главы правительства Фатиму аль-Мансури. Об этом информировало марокканское гостелевидение.
Как отмечается, аль-Мансури стала первой женщиной в истории королевства, занявшей эту должность.
На прошлой неделе в Марокко состоялись выборы в Палату представителей парламента. Победу одержала входящая в правящую коалицию партия "Подлинность и модернизм".
В соответствии с Конституцией Марокко, принятой в 2011 году, король назначает премьера от партии, получившей наибольшее количество мест в парламенте, сообщает ТАСС.
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