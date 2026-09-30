Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
2 октября 2026 / 02:42
КОТИРОВКИ
USD
02/10
83.2454
EUR
02/10
94.5252
Новости часа
Пезешкиан: Иран не избегал и не станет избегать диалога с США Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году
Москва
2 октября 2026 / 02:42
Котировки
USD
02/10
currency
83.2454
0.0000
EUR
02/10
currency
94.5252
0.0000
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
1 октября 2026 / 12:05
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
1 октября 2026 / 12:02
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
1 октября 2026 / 10:39
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Политика и религия
Политика

Правительство Марокко впервые возглавила женщина

Правительство Марокко впервые возглавила женщина Правительство Марокко впервые возглавила женщина

Король Марокко Мухаммед VI назначил на пост главы правительства Фатиму аль-Мансури. Об этом информировало марокканское гостелевидение.

Король Марокко Мухаммед VI назначил на пост главы правительства Фатиму аль-Мансури. Об этом информировало марокканское гостелевидение.

Как отмечается, аль-Мансури стала первой женщиной в истории королевства, занявшей эту должность.

На прошлой неделе в Марокко состоялись выборы в Палату представителей парламента. Победу одержала входящая в правящую коалицию партия "Подлинность и модернизм".

В соответствии с Конституцией Марокко, принятой в 2011 году, король назначает премьера от партии, получившей наибольшее количество мест в парламенте, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#правительство
#глава
#марокко
#женщина
Также по теме:
25.09.2026 14:33
Президент Ганы заявил, что Африка больше не будет мириться с эксплуатацией
16.09.2026 20:46
Президент Зимбабве отметил, что Путин для него практически как брат
14.09.2026 20:57
Президент ЮАР отметил ключевую роль БРИКС в построении нового миропорядка
11.09.2026 20:18
Путин на полях саммита БРИКС провел переговоры с президентом ЮАР
11.09.2026 15:59
Трамп направил в ЮАР письмо с требованиями для улучшения отношений
07.09.2026 19:16
Президент ЮАР намерен принять участие в саммите БРИКС в Нью-Дели
28.08.2026 16:58
Король Торо ушел из жизни в возрасте 34 лет
28.08.2026 12:15
Лавров: страны Африки поняли, что Европа их обманывала
19.08.2026 17:57
Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали
18.08.2026 18:45
Президент Замбии переизбран на второй срок
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:57
Пезешкиан: Иран не избегал и не станет избегать диалога с США
21:40
Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году
21:21
Трамп назвал причину отказа Украины от покупки у США мощных боеприпасов
20:59
Путин: ответ Украине на атаки на НПЗ оставил ее без сталелитейной отрасли
20:45
Германия завершила военное присутствие на севере Ирака
20:31
Захарова рассказала, для чего НАТО нужен Рютте
20:14
Президент России призвал Запад к выстраиванию доверия
19:59
Трамп полагает, что без него Израиль и Саудовская Аравия были бы стерты с лица земли
19:45
Мендель считает, что Украине остается согласиться на "плохой мир"
19:31
Путин призвал не допустить катастрофических сценариев для человечества
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО