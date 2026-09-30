Правительство Марокко впервые возглавила женщина

Король Марокко Мухаммед VI назначил на пост главы правительства Фатиму аль-Мансури. Об этом информировало марокканское гостелевидение.

Король Марокко Мухаммед VI назначил на пост главы правительства Фатиму аль-Мансури. Об этом информировало марокканское гостелевидение.

Как отмечается, аль-Мансури стала первой женщиной в истории королевства, занявшей эту должность.

На прошлой неделе в Марокко состоялись выборы в Палату представителей парламента. Победу одержала входящая в правящую коалицию партия "Подлинность и модернизм".

В соответствии с Конституцией Марокко, принятой в 2011 году, король назначает премьера от партии, получившей наибольшее количество мест в парламенте, сообщает ТАСС.