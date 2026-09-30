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Собянин: геномный контроль мигрантов помог найти 14 серийных преступников

Собянин: геномный контроль мигрантов помог найти 14 серийных преступников Собянин: геномный контроль мигрантов помог найти 14 серийных преступников

Обязательная геномная регистрация мигрантов позволила обнаружить 14 человек, совершавших ранее серийные преступления. На это обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания комиссии СБ по вопросам миграционной безопасности, сообщает ТАСС.

Обязательная геномная регистрация мигрантов позволила обнаружить 14 человек, совершавших ранее серийные преступления. На это обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания комиссии СБ по вопросам миграционной безопасности, сообщает ТАСС.

"Это позволило нам выявить порядка 10 тыс. человек, которые находились в розыске. Из них 14 человек, которые совершали до 10 лет тому назад серийные преступления", - отметил мэр.

Кроме того, по его словам, благодаря геномной регистрации были задержаны около 1 тыс. человек, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. "Это, безусловно, дало толчок, чтобы мы оперативно раскрывали преступления, которые годами не были раскрыты", - подчеркнул Собянин.

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Теги:
#мигранты
#собянин
#преступники
#геномный контроль
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