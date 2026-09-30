Трамп заявил о намерении переименовать ИИ в суперинтеллект

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о переименовании искусственного интеллекта (ИИ) в суперинтеллект.

По словам американского лидера, 29 сентября он подпишет "документ о переименовании искусственного интеллекта". "Он не является искусственным, и мы все с этим согласны. Мы официально переименуем его в суперинтеллект", - сказал политик при общении с представителями технологических корпораций в Белом доме.

На вопрос о возможности регулирования технологий ИИ, он ответил, что в этой области "должно быть саморегулирование".

Ранее Трамп подчеркивал, что считает неудачным название "искусственный интеллект". На его взгляд, такого рода разработки нужно называть "суперинтеллект", сообщает ТАСС.