Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о переименовании искусственного интеллекта (ИИ) в суперинтеллект.
Политолог Киреев: шансы войны США и Китая резко снизились
1 октября 2026 / 12:05
Эксперт Брутер: фальсификации – единственный шанс республиканцев на выборах
1 октября 2026 / 12:02
Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа
1 октября 2026 / 10:39
Технологии
Трамп заявил о намерении переименовать ИИ в суперинтеллект
30 сентября 2026 / 10:58
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о переименовании искусственного интеллекта (ИИ) в суперинтеллект.
По словам американского лидера, 29 сентября он подпишет "документ о переименовании искусственного интеллекта". "Он не является искусственным, и мы все с этим согласны. Мы официально переименуем его в суперинтеллект", - сказал политик при общении с представителями технологических корпораций в Белом доме.
На вопрос о возможности регулирования технологий ИИ, он ответил, что в этой области "должно быть саморегулирование".
Ранее Трамп подчеркивал, что считает неудачным название "искусственный интеллект". На его взгляд, такого рода разработки нужно называть "суперинтеллект", сообщает ТАСС.
Также по теме:
01.10.2026 21:57Пезешкиан: Иран не избегал и не станет избегать диалога с США
01.10.2026 19:59Трамп полагает, что без него Израиль и Саудовская Аравия были бы стерты с лица земли
01.10.2026 18:30Трамп оценил состояние здоровья Си Цзиньпина
01.10.2026 12:15Трамп объявил о запуске проекта по экспорту СПГ на Аляске
30.09.2026 21:15Трамп подтвердил вывод последних войск США из Ирака
30.09.2026 16:15Володин: Байден в 2020 году победил на выборах за счет фальсификаций
30.09.2026 14:29В Японии анонсировали масштабные совместные военные учения с США
30.09.2026 13:27США ужесточили санкции в отношении Кубы
28.09.2026 12:59Трамп отметил большой прогресс по итогам визита Си Цзиньпина
Актуально