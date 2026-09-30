Forbes назвал самые прибыльные российские компании

Представленный журналом Forbes рейтинг "100 самых прибыльных компаний России" возглавил Сбер. Соответствующая публикация размещена на сайте издания.

Как отмечается, прибыль Сбера в 2025 году достигла 1 705,9 трлн рублей.

На второй позиции рейтинга расположился "Газпром". По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила 1 348,4 трлн рублей. Третье место заняла нефтегазовая компания "Роснефть" с чистой прибылью в 544 млрд рублей.

Топ-10 крупнейших компаний по чистой прибыли также составили ВТБ (502,1 млрд руб.), "Полюс" (314,1 млрд руб.), "Транснефть" (241,1 млрд руб.), Альфа-банк (230 млрд руб.), "Норильский никель" (206,7 млрд руб.), "СИБУР холдинг" (205,1 млрд руб.) и "Россети" (203,4 млрд руб.), сообщает ТАСС.