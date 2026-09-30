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Экономика

Forbes назвал самые прибыльные российские компании

Forbes назвал самые прибыльные российские компании Forbes назвал самые прибыльные российские компании

Представленный журналом Forbes рейтинг "100 самых прибыльных компаний России" возглавил Сбер. Соответствующая публикация размещена на сайте издания.

Представленный журналом Forbes рейтинг "100 самых прибыльных компаний России" возглавил Сбер. Соответствующая публикация размещена на сайте издания.

Как отмечается, прибыль Сбера в 2025 году достигла 1 705,9 трлн рублей.

На второй позиции рейтинга расположился "Газпром". По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила 1 348,4 трлн рублей. Третье место заняла нефтегазовая компания "Роснефть" с чистой прибылью в 544 млрд рублей.

Топ-10 крупнейших компаний по чистой прибыли также составили ВТБ (502,1 млрд руб.), "Полюс" (314,1 млрд руб.), "Транснефть" (241,1 млрд руб.), Альфа-банк (230 млрд руб.), "Норильский никель" (206,7 млрд руб.), "СИБУР холдинг" (205,1 млрд руб.) и "Россети" (203,4 млрд руб.), сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#forbes
#компания
#прибыль
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