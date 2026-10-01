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NYT: исполнение первой с 1976 года казни женщины в Теннесси отсрочили

NYT: исполнение первой с 1976 года казни женщины в Теннесси отсрочили NYT: исполнение первой с 1976 года казни женщины в Теннесси отсрочили

Федеральный суд США приостановил приведение в исполнение казни 50-летней Кристы Пайк, которая может стать первой казненной в штате Теннесси женщиной с 1976 года. Об этом информировала газета The New York Times.

Федеральный суд США приостановил приведение в исполнение казни 50-летней Кристы Пайк, которая может стать первой казненной в штате Теннесси женщиной с 1976 года. Об этом информировала газета The New York Times.

Соответствующее постановление было выпущено всего за несколько часов до намеченного времени приведения высшей меры наказания в исполнение. Издание указывает, что решение суда стало результатом активной кампании адвокатов Пайк, которые апеллируют к тому, что в ходе судебного разбирательства не было принято во внимание обстоятельство, что осужденная в раннем возрасте подвергалась сексуальному насилию.

На момент совершения преступления в 1995 году Кристе Пайк было 18 лет. Она и ее спутник были признаны виновными в убийстве 19-летней Коллин Слеммер. При этом на теле жертвы был вырезан сатанинский символ.

Согласно данным телеканала ABC News, казни женщин-заключенных в Соединенных Штатах являются редкостью. Так, с 1976 года в стране были казнены 18 женщин, что составляет около 1% от всех казней, сообщает ТАСС.

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Теги:
#казнь
#женщина
#теннесси
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