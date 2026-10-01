Определен минимальный размер оплаты труда на 2027 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году вырастет на 6,8%, до 28 935 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства РФ сообщает ТАСС .

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году вырастет на 6,8%, до 28 935 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства РФ сообщает ТАСС.

В среду правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.

Согласно документу, величина МРОТ в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей.