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Определен минимальный размер оплаты труда на 2027 год

Определен минимальный размер оплаты труда на 2027 год Определен минимальный размер оплаты труда на 2027 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году вырастет на 6,8%, до 28 935 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства РФ сообщает ТАСС.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году вырастет на 6,8%, до 28 935 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства РФ сообщает ТАСС.

В среду правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.

Согласно документу, величина МРОТ в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей.

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Теги:
#2027 год
#мрот
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