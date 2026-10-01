Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году вырастет на 6,8%, до 28 935 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства РФ сообщает ТАСС.
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Экономика
Определен минимальный размер оплаты труда на 2027 год
1 октября 2026 / 10:59
© Сергей Карпухин/ ТАСС
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году вырастет на 6,8%, до 28 935 рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства РФ сообщает ТАСС.
В среду правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.
Согласно документу, величина МРОТ в следующем году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей.
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