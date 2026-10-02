Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" в этом году стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, сообщает ТАСС.
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Общество
"Учителем года России" стал преподаватель информатики Алексей Морозов
2 октября 2026 / 10:40
© Мария Федорова/ ТАСС
Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" в этом году стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, сообщает ТАСС.
В Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялась церемония награждения победителей профессиональных конкурсов.
"Учитель года России" - самое масштабное профессиональное состязание среди педагогов. Он помогает выявлять и стимулировать лучших школьных учителей, а также делиться их педагогическим опытом. Состязание проходит уже в 37-й раз.
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