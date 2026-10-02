"Учителем года России" стал преподаватель информатики Алексей Морозов

Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" в этом году стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, сообщает ТАСС .

Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" в этом году стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, сообщает ТАСС.

В Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялась церемония награждения победителей профессиональных конкурсов.

"Учитель года России" - самое масштабное профессиональное состязание среди педагогов. Он помогает выявлять и стимулировать лучших школьных учителей, а также делиться их педагогическим опытом. Состязание проходит уже в 37-й раз.