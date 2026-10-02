Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 октября 2026 / 00:05
КОТИРОВКИ
USD
04/10
83.4839
EUR
04/10
94.3201
Новости часа
Кличко назвал ситуацию в Киеве "очень драматичной" Кравцов объяснил, для чего вводят оценки за поведение в школах
Москва
4 октября 2026 / 00:05
Котировки
USD
04/10
currency
83.4839
0.0000
EUR
04/10
currency
94.3201
0.0000
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
2 октября 2026 / 13:29
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
2 октября 2026 / 13:16
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
2 октября 2026 / 11:20
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Политика и религия
Общество

"Учителем года России" стал преподаватель информатики Алексей Морозов

"Учителем года России" стал преподаватель информатики Алексей Морозов "Учителем года России" стал преподаватель информатики Алексей Морозов

Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" в этом году стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, сообщает ТАСС.

Победителем Всероссийского конкурса "Учитель года России" в этом году стал преподаватель информатики из Тверской области Алексей Морозов, сообщает ТАСС.

В Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялась церемония награждения победителей профессиональных конкурсов.

"Учитель года России" - самое масштабное профессиональное состязание среди педагогов. Он помогает выявлять и стимулировать лучших школьных учителей, а также делиться их педагогическим опытом. Состязание проходит уже в 37-й раз.

  • new_top
Теги:
#тверская область
#учитель года
#преподаватель
#информатика
Также по теме:
02.10.2026 21:37
Кравцов объяснил, для чего вводят оценки за поведение в школах
02.10.2026 21:19
Во Франции на акциях старшеклассников задержали более 5 тыс. человек
02.10.2026 14:59
Президент РФ поздравил студентов и педагогов с днем СПО
30.09.2026 13:45
В Госдуму внесут инициативу о гарантированном зачислении в 10-й класс
30.09.2026 12:13
В России введут удостоверение учителя
29.09.2026 20:31
BFMTV: старшеклассники в более чем 200 школах Франции вышли на протесты
29.09.2026 15:32
Россия и КНДР заключили соглашение о взаимном признании образования
23.09.2026 12:31
В России предложили установить ежегодную выплату педагогам ко Дню учителя
22.09.2026 12:59
ФГОС обязал учеников 10-11-х классов знать 1,5 тыс. иностранных слов
17.09.2026 12:58
Фурсенко выступил против введения ЕГЭ по всем предметам
Япония ввела новые санкции в отношении России
Япония ввела новые санкции в отношении России
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
ФОМ: о доверии Путину заявили 70% опрошенных россиян
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Два экс-министра обороны Украины объявлены в международный розыск
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
10:17
Кличко назвал ситуацию в Киеве "очень драматичной"
21:37
Кравцов объяснил, для чего вводят оценки за поведение в школах
21:19
Во Франции на акциях старшеклассников задержали более 5 тыс. человек
20:58
Путину показали реактивные ударные беспилотники "Герань"
20:45
В Италии планируют увеличить оборонные расходы
20:30
Глава МО РФ назвал численность войск на учениях "Центр-2026"
20:14
В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях
19:59
Аргентина будет предоставлять гражданство в обмен на инвестиции
19:44
Путин раскрыл главную цель учений "Центр-2026"
19:33
Оверчук: объем торговли между Россией и Белоруссией может превысить $70 млрд
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО