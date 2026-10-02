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Путин заметил, что объясниться "без слов" с президентом США ему будет сложнее, чем с лидером КНР

Путин заметил, что объясниться "без слов" с президентом США ему будет сложнее, чем с лидером КНР Путин заметил, что объясниться "без слов" с президентом США ему будет сложнее, чем с лидером КНР

Президент России Владимир Путин поделился на "Валдае" одним из воспоминаний, когда, оказавшись с председателем КНР Си Цзиньпином без переводчика, смог объясниться с ним "без слов", но при этом высказал мнение, что с лидером США Дональдом Трампом в аналогичной ситуации "будет сложнее".

Президент России Владимир Путин поделился на "Валдае" одним из воспоминаний, когда, оказавшись с председателем КНР Си Цзиньпином без переводчика, смог объясниться с ним "без слов", но при этом высказал мнение, что с лидером США Дональдом Трампом в аналогичной ситуации "будет сложнее".

Во время пленарной сессии дискуссионного клуба Путин рассказал, как однажды на одном из международных мероприятий оказался вместе с Си Цзиньпином в помещении, в котором высокие гости ожидают, когда хозяин мероприятия сможет их поприветствовать.

При этом президент РФ отметил, что китайский лидер не знает русского языка, сам же Путин не знает китайского, а переводчиков с ними не было. Однако они с китайским коллегой смогли понять друг друга "без слов", указал глава российского государства.

Со своей стороны, модератор сессии поинтересовался: "Если вы, например, на саммите АТЭС окажетесь не вдвоем с главой КНР, а там еще будет президент Трамп, - вы, наверное, тоже с ним все поймете без слов?". Путин на несколько секунд задумался, а затем с иронией ответил: "Это будет сложнее", сообщает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#путин
#си цзиньпин
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