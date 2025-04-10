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Цинизму Зеленского нет предела

Планы киевского главаря далеки от заботы о «слезинке ребенка».

Цинизму Зеленского нет предела
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Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Боевые действия – всегда испытания и трагедия для поневоле вовлеченного в них мирного населения. Это подтвердила ситуация с ракетным ударам ВС РФ по объектам в Кривом Роге. Официальная позиция Министерства обороны России – наносился высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами. Этим местом был ресторан «Магеллан».

К сожалению, одним из результатов удара стали так называемые «сопутствующие потери» среди мирного населения, в том числе дети. Это не может не вызывать скорби у любого нормального человека с любой стороны конфликта. Тем более речь идет о традиционно пророссийском регионе и городе. В городском совете до майдана-2014 подавляющее большинствобыло у «Партии регионов», а затем — у очень условно пророссийского (во всяком случае, менее русофобского по сравнению с оппонентами) «Оппозиционного блока». В 2020-м на выборах мэра кандидат от «Слуги народа» проиграл здесь кандидату от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (в родном городе Зеленского!).

Русская армия никогда специально не бьет по мирному населению и жилой застройке, как это регулярно и, как кажется, с удовольствием делают ВСУ. Нужно отметить и вероятную косвенную роль самой Украины в случившемся. Так, постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что причиной  инцидента стали «неграмотные действия» украинских сил ПВО. «К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне. Во всяком случае именно на это указывают зафиксированные очевидцами характеристики поражающих элементов, наблюдавшиеся в момент гибели находившихся рядом с рестораном людей», — подчеркнул дипломат.

При этом киевскому главарю ситуация оказалась крайне кстати – как это уже было с фейковыми «резней в Бучей» и «ударом по вокзалу в Краматорске», которые раздували при мирных переговорах либо, напротив, переговорах об усилении западной военной помощи Украине. Сейчас мы наблюдаем, можно сказать, два в одном. С одной стороны, есть некий мирный процесс; точнее, подготовка к нему, и то очень противоречивая и малопродуктивная, но и в таком виде Зеленского мало устраивающая. С другой (второе прямо из первого) – остро нужна дополнительная помощь на продолжение боевых действий, в чем должны помочь намеченные на ближайшее время встречи «коалиции желающих» и «формата Рамштайн». В частности, встреча «Рамштайн» 11 апреля будет посвящена как раз увеличению этой помощи. Об этом, в частности, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.«Министр обороны [британский] будет председательствовать на следующей встрече контрактной группы по обороне Украины 11 апреля, чтобы добиться выделения дополнительной военной помощи и обеспечить Украине возможность продолжать воевать», - сообщил он.

«Для переговоров нужно, чтобы русские просто не были убийцами. Сейчас они просто черти», - такова позиция нелегитимного украинского президента. При этом он выразил недовольство, что Запад, дескать, недостаточно возмутился случившемся в Кривом Роге: «Неправильно и опасно умалчивать о том, что это Россия убивает детей баллистикой…Вчера вечером и сегодня многие в мире заявили о своей позиции после этого удара – позиции явного неприятия российского террора. Всем, кто это видит и не закрывает глаза, а говорит правду ясно и ясно, должны быть благодарны не только мы в Украине, но и весь мир». Из этого следовало, что есть, дескать, и те, кто закрывают. Судя по всему, конкретно намек касался посла США в Киеве Бриджит Бринк, которая в своем комментарии к трагедии не назвала впрямую удар российским.

Бринк намек поняла и в новом комментарии «исправилась», но Зеленский вновь остался недоволен. «Я благодарен партнерам, что они осудили это, но осуждений мало. Даже некоторые наши очень близкие партнеры побоялись сказать, чья это была ракета, что она была российская, но после соответствующих наших сигналов, мне кажется, они исправили ситуацию. Но полностью исправить нельзя», - пожаловался он.

Видимо, недовольство киевского главаря касается и общего уровня западной реакции. Ключевые европейские партнеры – Британия, Германия, Польша и Франция – осудили России на уровне послов. Глава польского МИД Сикорский в соцсетях сделал репост украинского сообщения по данной теме без собственного комментария. Кроме того, Макрон написал, что «российские удары должны прекратиться, необходимо как можно скорее достичь прекращения огня, должны последовать решительные действия, если Россия продолжит тянуть время и отвергать мир», не уточнив, однако, о какого рода «решительных действиях» идет речь и может ли это быть увеличение помощи Украине. Кроме того, Россию осудили главный дипломат ЕС Кая Каллас (как обычно) и министр обороны Нидерландов.

Сдержанность же Вашингтона даже на уровне посла примечательно уже хотя бы потому, что Бринк ранее куда резче высказывалась в наш адрес по менее громким поводам. «Ужасные кадры очередного жестокого нападения на Краматорск, в то время как Россия продолжает свои бессовестные удары по городам, населенным пунктам и жителям Украины», - высказалась она два года назад после гибели двух человек в Краматорске. Украинский журналист Алексей Степура пишет о едва ли не понимании американцами мотивов и логики военным мер России: «Эти удары Искандерами все больше воспринимаются в Штатах как проекция таких же "высокоточных" израильских ударов по Газе. Уиткофф уже объяснял в интервью Карлсону, что Украина для России - как Газа, и, следовательно, они "имеют право на самооборону". Надо просто привыкнуть, что никакого осуждения или реакции от Вашингтона не будет».

Конечно, это слишком смелое утверждение и допущение. Тем более и. о. постоянного представителя США при ООН Дороти Ши на днях на заседании Совбеза ООН по Украине, созванном в связи с криворожским инцидентом, заявила, что действия России могут поставить под угрозу мирное урегулирование. По ее словам, американские власти  верны своей роли посредника, но не будут «долго проявлять терпение», если переговоры будут намеренно затягиваться.

Впрочем, напрямую это американское «нетерпение» на военную помощь Украине не влияет. Так, еще в начале апреля стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет не примет участия в предстоящей встрече «Рамштайна» даже хотя бы в виртуальном заочном формате. Вскоре Зеленский заявил, что от США, вероятно, там вообще никого не будет: «Британцы и Германия действительно передали нам сигнал, что США могут не присутствовать, - сказал он. - Нам есть что обговорить с США. Будем верить, что они изменят свою позицию». Очевидно, Запад и дальше продолжит как помогать Украине, так и обвинять Россию в военных преступлениях. Но увязывать одно с другим там будут по своему усмотрению и сценарию.

 
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