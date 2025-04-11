Эксперт Ковалев: третьему сроку Трампа могут помешать возраст и здоровье

Нельзя исключать попытку Дональда Трампа пойти на 3-й президентский срок. Он уже многократно доказал свою неординарность, так что это уже никого не удивит. Конечно, внести поправку в Конституцию США будет очень сложно. Многие сейчас говорят о разных вариантах, которые бы позволили Трампу обойти Конституцию. Наверное, какие-то сложные пути все-таки существуют. С другой стороны, надо иметь в виду, что Трамп далеко уже не молодой человек, и к концу его второго президентства возраст и состояние здоровья, возможно, приведут его к мысли о том, что спокойная старость лучше политических баталий.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/34d53f37b6eab978f7a87bd634265122/