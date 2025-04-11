Эксперт Шишкин: Европа заинтересована в продолжении украинского конфликта

Европа не занимается параллельной США миротворческой миссией в связи с украинским конфликтом. Скорее - наоборот. Европейские союзники, которые в свое время присоединились к Соединенным Штатам в гибридной войне против России и вложили в эту войну огромные средства остались сейчас у разбитого корыта. Они были уверены, что стратегическое поражение России, которого так и не произошло, принесет дивиденды, но в итоге США их просто кинули. Ситуация стала для европейцев почти смертеподобной. Они оказались на грани краха. Именно поэтому в Европе сейчас такая воинственно-истерическая реакция на мирные переговоры. Не даром руководитель разведки ФРГ заявляет о том, что Европе жизненно необходимо, чтобы война на Украине продлилась до конца десятилетия.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. (https://t.me/isshishkin)

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/3c32d98973e43b3d5a2f1b4e333614b1/