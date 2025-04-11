Сенегал ведет переговоры о вступлении в состав БРИКС

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Сенегал планирует вступить в состав БРИКС и ведет переговоры с участниками этого объединения. Об этом заявила глава МИД страны Ясин Фалл, передает портал Seneplus.

"Сенегал является одной из стран, которым понравилось создание БРИКС, и которые ведут переговоры с этой группой стран, чтобы стать ее частью", - сказала министр.

Она отметила, что Сенегал способен сыграть свою позитивную роль в этом объединении. "Сенегал может внести свой вклад в БРИКС благодаря своей стабильности, ресурсам и желанию развивать промышленность", - указала Фалл, обратив внимание, что формат БРИКС предоставляет "больше пространства для обмена мнениями и доступа к коммерческим ресурсам".

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в группу пригласили сразу шесть новых участников, включая Аргентину, однако в декабре она отказалась от присоединения. С начала 2024 года полноценную работу в БРИКС начали Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

С начала 2025 года председателем БРИКС стала Бразилия. В 2024 году объединение возглавляла Россия, центральным событием в период ее председательства стал саммит в Казани 22-24 октября, на котором было решено ввести категорию государств-партнеров. Первыми статус партнера получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Кроме того, партнером БРИКС изначально была названа Индонезия, однако 6 января бразильские власти объявили, что страна стала полноправным членом объединения. 17 января МИД Бразилии информировал о присоединении к БРИКС Нигерии в качестве партнера.