Al Hadath: движение ХАМАС заявило о готовности к преобразованию в политическую партию

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Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило о готовности к преобразованию в политическую партию. Об этом информировал телеканал Al Hadath.

Сообщается, что ХАМАС "выразил готовность трансформироваться в политическую партию". Вместе с тем, по данным телеканала, движение объявило, что не возражает против отъезда "некоторых лидеров ХАМАС из Газы, если за пределами палестинского анклава они не будут подвергаться преследованию".

Что касается недавнего предложения о перемирии в палестинском анклаве ХАМАС, как отмечает Al Hadath, "запросил отсрочку для ответа". При этом представитель движения заявил, что радикалы "готовы к прекращению боевых действий при любом возможном соглашении Израилем", но при этом движение требует "гарантий выполнения израильской стороной взятых на себя обязательств" по возможным договоренностям.

Ранее стало известно, что ХАМАС рассматривает предложение израильской стороны об освобождении 10 заложников, удерживаемых радикалами в секторе Газа, и перемирии между конфликтующими сторонами по меньшей мере на 45 дней. В этот же период будет открыто несколько контрольно-пропускных пунктов на границе анклава для доставки гуманитарной помощи жителям блокированного сектора.

8 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.