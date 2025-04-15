В Кремле обращают внимание на агрессивную риторику Каллас

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обращают внимание на жесткую риторику главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас.

Ранее Каллас потребовала от членов Евросоюза и стран-кандидатов отказаться от участия в параде Победы в Москве 9 мая, пригрозив "последствиями" за нарушение данного требования. Она также призвала европейских лидеров "как можно больше ездить на Украину, чтобы продемонстрировать европейскую поддержку".

"Мы обращаем внимание на ее весьма и весьма жесткие заявления. Мы не считаем их правильными", - отметил Песков, отвечая на вопрос ТАСС.