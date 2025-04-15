Bloomberg: США помешали G7 принять заявление с осуждением удара РФ по ВСУ в Сумах

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США заявили союзниками по Группе семи (G7), что не примут заявление "семерки" с осуждением удара РФ по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Сумах. Об этом со ссылкой на источники передает агентство Bloomberg.

Как отмечается, администрация президента США Дональда Трампа заявила "семерке", что не будет подписывать заявление, поскольку "работает над сохранением пространства для переговоров" с Москвой.

Со своей стороны, Канада, исполняющая в G7 функции председателя в 2025 году, отметила, что без Соединенных Штатов принять заявление будет невозможно.