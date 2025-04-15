Экономист Колташов: Трамп проигрывает в начатых им торговых войнах

Трамп проигрывает в начатых им торговых войнах. Он блефует, уходит из-за стола, возвращается, но серьезных карт у него нет. Какие-то козыри у него еще есть против Европейского Союза, поскольку там экономика уже сама пошла на слом. Если американцы по ней ударят, они смогут забрать европейские предприятия себе. А вот по Китаю бить не получается. Трамп задрал пошлины и сказал, что ждет звонка от Председателя СИ, а никто ему не звонит.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/c89a4b131fb619e54ceb2e8fd78c767d/