Путин отметил, что Катар инвестировал в экономику России порядка $1 млрд

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Катар через Российский фонд прямых инвестиций вложил в российскую экономику около миллиарда долларов. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

"Через Российский фонд прямых инвестиций в нашу экономику инвестировано около миллиарда долларов. И, я уверен, перспектив гораздо больше, и интересных проектов у нас достаточно", - указал он.

Путин сердечно приветствовал эмира Катара в Москве, отметив, что последний раз он посетил Россию с визитом в 2018 году, и "прошло много времени". "Мы очень рады вновь принимать вас в столице России", - заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что отношения двух стран укрепляются. "Совсем недавно состоялась межправкомиссия в Дохе, и она, на мой взгляд, была очень полезной", - сказал глава государства, сделав акцент на том, что Катар является одним из приоритетных партнеров РФ в целом и тем более на Ближнем Востоке.

"У нас очень давние хорошие традиции взаимных отношений, общий объем товарооборота скромный, но тем не менее Катар является одним из ключевых партнеров нашей ведущей нефтегазовой компании "Роснефть", - констатировал он.