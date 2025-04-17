Суточные потери ВСУ в Курской области составили до 165 военных

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Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области составили до 165 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, уничтожены 2 танка, боевая машина пехоты, 5 боевых бронемашин, 12 автомобилей, 3 артиллерийских орудия", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что подразделениями группировки войск "Север" в результате наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад и пяти бригад территориальной обороны ВСУ вблизи населенных пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Вместе с тем ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области, информировали в МО РФ.