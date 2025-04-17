Патриарх Кирилл по традиции совершил освящение миро в Великий четверг

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл традиционно совершил освящение миро в ходе божественной литургии в Великий четверг в храме Христа Спасителя. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба патриархии.

"В этот день, Великий четверг, мы по традиции освящаем миро. Это очень сложно составленное вещество из различных благоухающих естественных ингредиентов этой травы, наверное, никто без специальной справки не перечислит всего того, что входит в это вещество. И оно действительно замечательно по запаху, по аромату, по внешнему виду. Но его сила в том, что благодать, переданная Господом через святых апостолов, видимым образом почивающая на епископате, а через епископат - на духовенстве, является и всем верующим через святое миро", - приводит пресс-служба слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).

Миро - это специально приготовленное и освященное ароматическое масло, используемое в христианском таинстве миропомазания. В православии используется также при освящении вновь возведенных храмов. В РПЦ торжественный чин мироварения совершается во время Страстной недели Великого поста, освящение происходит в Великий четверг. После освящения миро рассылается по всем епархиям и монастырям РПЦ.