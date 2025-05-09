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Политика
Байден полагает, что Харрис проиграла выборы из-за сексизма и расизма
9 мая 2025 / 13:38
Байден полагает, что Харрис проиграла выборы из-за сексизма и расизма
© REUTERS/ Lucas Jackson/ТАСС

Экс-президент США Джо Байден высказал мнение, что сексизм и расизм в отношении бывшего вице-президента страны Камалы Харрис помешали ей победить на выборах в 2024 году.

"Я был огорчен, но не удивлен, и не потому что не считал вице-президента подходящим человеком на президентский пост. Она является таким человеком, который обладает качествами, чтобы быть президентом США. Но я не был удивлен, поскольку предвыборная кампания президента США Дональда Трампа была выстроена на основе сексизма", - сказал бывший американский лидер в интервью телеканалу ABC. Он считает, что республиканцы выстроили свою кампанию на утверждениях о том, что "женщина не сможет руководить страной, к тому же женщина смешанной расы".

Вместе с тем Байден не согласился с тем, что к концу президентского срока столкнулся со снижением умственных способностей. "Они ошибаются. Нет ничего, что могло бы подтвердить это", - отметил он.

Некоторое время назад вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News подверг критике внешнеполитическое наследие Байдена и рекомендовал ему "отдыхать на пляже", а не давать советы.

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