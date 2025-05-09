Участниками шествия "Бессмертного полка" в Иркутске, который впервые с 2022 года прошел в очном формате, стало рекордное число человек. В акции приняли участие 87 тыс. человек, следует из сообщения пресс-службы правительства региона.

"Участие в шествии в офлайн-формате в Иркутске приняли 87 тысяч человек. Колонны с портретами воинов также прошли в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске и в Нижнеудинском районе", - сказано в сообщении. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, тогда участниками шествия стали свыше 67,7 тыс. человек. В 2023 и 2024 годах акция проходила только в онлайн-режиме.

В рамках празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в мемориальном комплексе "Вечный огонь Славы" прошла церемония отдания почестей воинам, погибшим при защите страны.

В годы Великой Отечественной войны на фронт отправилось около 214 тыс. жителей области, почти половина из них не вернулись с полей сражений. Десятки тысяч воинов-иркутян были награждены боевыми орденами и медалями, 29 стали полными кавалерами ордена Славы, 138 человек удостоены звания Герой Советского Союза.