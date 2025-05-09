Рютте: НАТО не обещала Украине членство как часть мирного договора

Североатлантический альянс не обещал Украине членство как часть соглашения по мирному завершению конфликта с Россией, это вопрос на долгосрочную перспективу. На этом акцентировал внимание генсек НАТО Марк Рютте в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который находится в Брюсселе со своим первым официальным визитом.

"НАТО обещала Киеву необратимый путь в НАТО, но мы никогда не обещали, что это будет результатом мирного соглашения. Мы полагаем, что это вопрос на более долгосрочную перспективу", - ответил он на вопрос, поддерживают ли они с Мерцем приглашение Украины в альянс в качестве части "гарантий безопасности после конфликта с Россией".

Формулировка о "необратимом пути" была включена в итоговое заявление саммита НАТО по Украине в 2024 году. Члены НАТО не скрывали, что она является своего рода компенсацией Украине за то, что в заявлении саммита не было никакой конкретики о приеме в военный блок.

После прихода к власти в США президента Дональда Трампа в январе текущего года сам он и Рютте заявляли, что вопрос о присоединении Украины к альянсу "не находится на столе переговоров".

Россия ранее не раз подчеркивала, что для нее неприемлемо вступление Украины в НАТО.